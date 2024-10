Gli interni da favola dell’Orient Express: com’è fatto il treno ispirato al libro di Agatha Christie (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'Orient Express è pronto a percorrere la tratta originale, quella del lontano 1883, con partenza da Parigi e arrivo a Istanbul: il treno di lusso progettato da Maxime d’Angeac in pieno stile Art déco è pronto a stupire i passeggeri di tutto il mondo. Fanpage.it - Gli interni da favola dell’Orient Express: com’è fatto il treno ispirato al libro di Agatha Christie Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'Orientè pronto a percorrere la tratta originale, quella del lontano 1883, con partenza da Parigi e arrivo a Istanbul: ildi lusso progettato da Maxime d’Angeac in pieno stile Art déco è pronto a stupire i passeggeri di tutto il mondo.

Irpinia Express : alla scoperta di Rocca San Felice a bordo del Treno del Paesaggio - Domenica prossima, 29 settembre 2024, gli amanti della natura e della cultura avranno l'opportunità di vivere un'esperienza unica a bordo dell'Irpinia Express, il treno storico conosciuto come il "Treno del Paesaggio". Il convoglio partirà dalla stazione di Avellino alle ore 9:00, offrendo ai... (Avellinotoday.it)

Busto Arsizio - donna travolta dal treno : circolazione ferroviaria e Malpensa Express in tilt - Conseguenze anche sulla linea transfrontaliera per Mendrisio e Como. Sul posto sono subito arrivati i mezzi di soccorso e gli agenti della polizia ferroviaria. Pesanti le conseguenze sul traffico ferroviario. . Un intervento che purtroppo si è rivelato inutile. In tilt sia il Malpensa Express in ... (Ilgiorno.it)

Cantamessa (Fondazione FS) : "Nuovo Orient Express ritorno italiano agli anni '50; Treno per Mosca? Quando verrà ripristinato - sarà tornata la pace" - Luigi Cantamessa, Direttore Generale della Fondazione FS e Amministratore Delegato di Treni Turistici Italiani, ha dichiarato a Il Giornale d'Italia: "C'è una grandissima voglia di riscoprire il treno nella sua forma tradizionale, cioè carrozze letti, carrozze ristorante, carrozze con gli ... (Ilgiornaleditalia.it)