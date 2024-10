Tuttivip.it - “Gli danno la notizia sulla moglie”. Grande Fratello, l’avviso su Carmen Russo per Enzo Paolo

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo aver partecipato a ben due edizioni delVip come concorrente (prima nella seconda stagione accanto a Malgioglio, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, e poi nella sesta stagione con Alex Belli, le sorelle Selassié e Soleil Sorge),è pronta a varcare di nuovo la famosa porta rossa. Questa volta, però, non sarà una semplice ospite in studio, come accaduto lo scorso anno, ma vivrà direttamente nella Casa per un periodo di tre giorni. Laè stata svelata da Davide Maggio, che ha dichiarato: “Questa volta non sarà una semplice sorpresa. Alè in arrivo un ospite speciale.stasera varcherà di nuovo la porta rossa e, a differenza della scorsa puntata, resterà nella Casa per i prossimi tre giorni. Avrà anche modo di riabbracciare l’amato maritoTurchi“.