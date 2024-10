Sport.quotidiano.net - Fiorentina, è De Gea mania. Il portiere fa un post sull’amore per l’Italia. E il club viola lo paragona al David

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Firenze, 7 ottobre 2024 – E scoppiata la “De Gea”, dopo l’exploit delspagnolo che con due rigori parati ha contribuito in maniera eccezionale al successo dellasul Milan. Sul suo profilo “X”,De Gea ha esternato il suo amore percon unin cui ha scritto: “Started in Spain, made in Manchester, loving it in Italy”, che si può tradurre (più o meno) “Partito in Spagna, formato a Manchester, ora amo l'Italia". Intanto, il, giocando sul suo nome di battesimo loaldi Michelangelo con tanto di fotomontaggio: “C’è un altroa in città”.