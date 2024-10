Fast fashion, ripresa dei consumi. Il lusso cede la passerella (Di lunedì 7 ottobre 2024) A MILANO si celebrava la settimana della moda poco fa, ma sembra ci sia poco da festeggiare per i titoli dei grandi brand della moda lusso che, nei primi otto mesi di questo 2024 e dopo cinque anni di dominio, hanno dovuto cedere la passerella all’incedere del Fast fashion. Senza contare poi l’andamento del settore dopo la ripresa settembrina, che sta registrando una lunga serie di ribassi a causa dell’alta volatilità e dei dati poco incoraggianti sui consumi e sull’andamento dell’economia. Tali ribassi non hanno guardato in faccia a nessuno, coinvolgendo giganti come Lvmh, ma anche Ab Food, proprietaria delle catene di abbigliamento a marchio Primark. (Di lunedì 7 ottobre 2024) A MILANO si celebrava la settimana della moda poco fa, ma sembra ci sia poco da festeggiare per i titoli dei grandi brand della modache, nei primi otto mesi di questo 2024 e dopo cinque anni di dominio, hanno dovutore laall’inre del. Senza contare poi l’andamento del settore dopo lasettembrina, che sta registrando una lunga serie di ribassi a causa dell’alta volatilità e dei dati poco incoraggianti suie sull’andamento dell’economia. Tali ribassi non hanno guardato in faccia a nessuno, coinvolgendo giganti come Lvmh, ma anche Ab Food, proprietaria delle catene di abbigliamento a marchio Primark. (Quotidiano.net)

Quotidiano.net - Fast fashion, ripresa dei consumi. Il lusso cede la passerella

Le navi del lusso a Cannes. Lo yacht da 67 metri di Tisg in passerella - Grandi pareti vetrate a tutta altezza cambiano la percezione dell’ambiente, dando l’opportunità di sentirsi al contempo all’interno e all’esterno, per una esperienza in mare che non ha eguali su altri yachts. Il concept è un nuovo rapporto tra spazio interno ed esterno, con zone ibride versatili e ... (Lanazione.it)

Fast fashion, ripresa dei consumi. Il lusso cede la passerella - Il settore della moda di lusso perde terreno a favore del fast fashion, con ribassi significativi per i grandi brand. Tuttavia, alcuni marchi italiani mantengono una crescita costante, come Ovs, Moncl ...(quotidiano.net)

Vestire il futuro. La moda perde terreno, cresce il comparto della bellezza, cambiano i gusti - Strategie per il rilancio in un clima mondiale affaticato da due conflitti, ai quali in Italia si aggiungono i debiti post-Covid contratti dalle grandi aziende con lo stato e la necessitĂ di una profo ...(ilfoglio.it)

passerella Mediterranea, presentato oggi l'evento di arte, cultura e artigianato che celebra le donne - Lunedì a Manduria “I love wedding”, workshop per addetti del settore e appassionati Presentato questa mattina, presso Casa Vestita a Grottaglie, “passerella Mediterranea – donne NON pupe”, l’evento di ...(manduriaoggi.it)