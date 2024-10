“Da sinistra mai una parola sui missili di Hezbollah su Israele”. Fiano furibondo col Pd (Di lunedì 7 ottobre 2024) «Chi nelle sinistre non è capace di dire che il 7 ottobre è stato un atto di terrorismo disumano, sadico, non paragonabile alla resistenza antifascista e antinazista dà un'interpretazione della storia che è incompatibile con la mia». Emanuele Fiano, già parlamentare del Pd, è da sempre in prima linea contro i rigurgiti di odio nei confronti del popolo ebraico.Esiste un problema di antisemitismo all'interno della sinistra? «Esiste un problema gravissimo di antisemitismo con una progressione che da decenni è legata all'evolversi della vicenda mediorientale. Io sono contrario a questa continua caccia all'antisemitismo di sinistra, ma sono senza scrupoli quando individuo nella mia parte politica atteggiamenti equivoci. (Di lunedì 7 ottobre 2024) «Chi nelle sinistre non è capace di dire che il 7 ottobre è stato un atto di terrorismo disumano, sadico, non paragonabile alla resistenza antifascista e antinazista dà un'interpretazione della storia che è incompatibile con la mia». Emanuele, già parlamentare del Pd, è da sempre in prima linea contro i rigurgiti di odio nei confronti del popolo ebraico.Esiste un problema di antisemitismo all'interno della? «Esiste un problema gravissimo di antisemitismo con una progressione che da decenni è legata all'evolversi della vicenda mediorientale. Io sono contrario a questa continua caccia all'antisemitismo di, ma sono senza scrupoli quando individuo nella mia parte politica atteggiamenti equivoci. (Iltempo.it)

Iltempo.it - “Da sinistra mai una parola sui missili di Hezbollah su Israele”. Fiano furibondo col Pd

Capezzone: "La sinistra? Neanche mezza parola sugli amichetti di Hamas" - Con le immagini della guerriglia della Capitale, Roberto Poletti e Francesca Barra hanno dato avvio all'ultima puntata di 4 di sera Weekend, il programma di politica e di attualità che va in onda du Rete 4. Il raduno dei manifestanti, previsto per le 14 in piazzale Ostiense, si è trasformato in un ... (Iltempo.it)

"Procuratrice? No": Lucia Musti sfida Laura Boldrini e gela la sinistra con una parola - Non fermiamoci di fronte a certe parole che si vogliono strumentalizzare". Mi piace come suona la parola…". Quello che conta sono i fatti e non la sostanza. Un "no" secco allo stravolgimento del nome della cariche come una certa parte della sinistra ha cercato di imporre negli ultimi anni. Di ... (Liberoquotidiano.it)

Processo Open Arms, la parola ai pm. Salvini assente: "È una vendetta della sinistra" - Al Processo Open Arms non è presente in aula l'imputato, Matteo Salvini rappresentato dall'avvocato Giulia Buongiorno. Lo ha detto, rivolgendosi alla II sezione penale, il pm Calogero Ferrara, nello svolgere la sua parte di requisitoria al Processo Open Arms. Lo ha detto il pm Calogero Ferrara nel ... (Agi.it)