Cobolli soffre con Wawrinka a Shangai ma va a finire bene

Flavio Cobolli ha ottenuto una bella vittoria in rimonta contro Stan Wawrinka nel torneo Mester 1000 di Shanghai. Dopo un match combattuto, il tennista italiano ha prevalso con il punteggio finale di 6-7, 7-6, 6-3, dimostrando grande tenacia e sangue freddo nei momenti decisivi. Un match equilibrato sin dal primo set Il match è iniziato in maniera equilibrata, con entrambi i giocatori solidi al servizio. Il primo set è stato deciso al tie-break, dove Wawrinka ha sfruttrato la sua maggiore esperienza portandosi sul 4-1 e chiudendo poi il set 7-6. Cobolli, sorpreso dalla solidità del tennista svizzero, ha faticato a trovare soluzioni. La svolta nel secondo set Nonostante un momento di difficoltà , Cobolli ha reagito bene nel secondo set. Dopo aver sprecato tre palle break, l'italiano ha mantenuto il controllo mentale ed è riuscito ad approdare nuovamente al tie break.

Cobolli batte Wawrinka dopo una svista enorme : l’arbitro sbaglia punteggio - ma nessuno se ne accorge - Clamoroso errore nel punteggio dell'arbitro Bernardes in occasione della partita tra Cobolli e Wawrinka e Shanghai. Curioso come nessuno si sia accorto della topica.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Masters 1000 Shanghai 2024 - incredibile svista arbitrale durante Cobolli-Wawrinka : cos’è successo - Nel secondo game del terzo set, il tennista svizzero ha servito una prima vincente, mentre il punto seguente è stato vinto da Cobolli con una bella palla corta. Cobolli si è dunque visto regalare un punto e proprio in quel game ha messo a segno il break decisivo (peraltro l’unico del match) che ... (Sportface.it)

Atp Shanghai - Cobolli batte Wawrinka in rimonta e va al terzo turno : sfiderà Djokovic - L'azzurro, numero 30 del mondo e 28 del seeding, sconfigge in rimonta lo svizzero Stan Wawrinka, numero 236 del ranking Atp ma ex numero 3, con il punteggio di 6-7 […]. Fuori dal torneo Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini Flavio Cobolli avanza al terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai ... (Sbircialanotizia.it)