Autonomia Calderoli | Piena trasparenza presto sito dedicato al tema

"Permettetemi di dissentire dal contenuto delle mozioni in discussione con cui vengono reiterate varie critiche al processo di attuazione dell'Autonomia differenziata". Così il ministro degli Affari regionali e delle autonomie, Roberto Calderoli, intervenendo in Aula alla Camera al termine della discussione generale della mozione in materia di attuazione dell'Autonomia, con particolare riguardo alla prioritaria definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, anche al fine di ridurre il divario tra le diverse aree del Paese. "Le ricostruzioni legate all'introduzione di presunte gabbie salariali o simili sono prive di ogni fondamento", ha quindi spiegato il ministro.

