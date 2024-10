Argentina Milei e il suo speech all’Onu copiato da una serie televisiva

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il presidente dell’, Javier, nel suo discorso alle Nazioni Unite haalcuni passaggi da unaIl presidente argentino Javierla scorsa settimana ha parlato per la prima volta a New York all’annuale Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Un discorso particolare che, però, ha attirato l’attenzione dei più attenti per un particolare motivo. I media argentini, infatti, hanno scoperto che il presidente della destrasi è ispirato alla‘The West Wing’ , che parla di un presidente americano immaginario, interpretato dall’attore Martin Sheen. Un dettaglio che hanno notato in molti, tra questi anche Carlos Pagni del quotidiano conservatore argentino ‘La Nación’: “Nessuno ha notato la straordinaria somiglianza tra un paragrafo di quel pezzo e un discorso del presidente Josiah Bartlet in uno degli episodi della?”. (Cityrumors.it)