Antonov si spegne presto Marchisio regge alle bordate

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Zhukouski 5: Il pggiatore croato fatica moltissimo. E se nel finale di partita la responsabilità è da attribuire in larga parte a una ricezione in fase calante, nei primi due parziali è proprio lui a non riuscire a ingranare e a far faticare oltremodo i suoi attaccanti. Sul suo groppone anche un paio di doppie evidenti. Petkovic 5: La prestazione contro Monza è già un lontano ricordo, soprattutto contro una squadra come Modena che gli costruisce attorno un match quasi perfetto tra muri e difese addirittura del suo omologo di ruolo, Buchegger. Ha uno sprazzo vitale e quasi decisivo nel secondo set, dove con alcune battute e alcuni attacchi di tecnica sopraffina quasi riesce a mettere sotto gli avversari, senza però riuscirci.5: Parte bene ma si, anche se è l’unico a riuscire veramente a far male a fiammate dalla battuta.