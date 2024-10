Iltempo.it - “Aggressione premeditata e ingiustificata". Il prefetto di Roma inchioda i violenti | GUARDA

(Di lunedì 7 ottobre 2024) “C'è stata un'predatoria verso le forze di polizia, fatta da alcune persone. Va tutta la mia solidarietà agli agenti feriti e al funzionario della Digos che ha riportato gravi lesioni. È stato un attacco ingiustificabile, evidentemente pre-ordinato fin dall'inizio della manifestazione”. Così ildiLamberto Giannini, rispondendo alle domande dei cronisti sulla manifestazione pro Palestina del 5 ottobre nella capitale, entrando alla sinagoga del quartiere ebraico, a, in occasione della commemorazione per il primo anniversario del 7 ottobre, sul quale ilha affermato: “Questa è una giornata di ricordo e di partecipazione per tutte le vittime che ci sono state in quel giorno tremendo, che ha dato avvio a tante conseguenze brutte per la pace”.