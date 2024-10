Ilfattoquotidiano.it - 7 ottobre, La Russa: “Pace? Solo se Iran, Hamas e gli Stati Arabi riconoscono il diritto di Israele di esistere” – Video

(Di lunedì 7 ottobre 2024) “Credo che dobbiamo lottare perché ci sia veramente un equilibrio in quell’area tremenda del mondo, ma perché questo avvenga c’è una precondizione ed è che l’e tutti gliriconoscano ildiall’esistenza”. Così il presidente del Senato Ignazio Laparlando del 7a margine di un evento a Milano. “Finché c’è chi dice che devono morire tutti gli ebrei, che va debellata la presenza di, sarà impossibile trovare gli elementi per unagiusta”. Quel giorno di un anno fa per Lasi è verificato “un atto criminale” che è “all’origine delle tensioni e delle guerre che si sono scatenate nel Medio Oriente e che probabilmente aveva proprio questo scopo“, ossia quello “di bloccare un processo progressivo di coabitazione con i palestinesi.