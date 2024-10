Una circolare ministeriale ha vietato l' uso degli smartphone alle scuole elementari e medie anche a scopo didattico perché causano - è la tesi - malessere e distrazione Funzionerà? Il bilancio di alcune sperimentazioni

(Di domenica 6 ottobre 2024) Al liceo Malpighi di Bologna ogni mattina gli studenti depositano gliin un cassetto e li riprendono all’uscita della scuola.Lo stesso fanno i professori. «Abbiamo iniziato la sperimentazione nel 2021, con una delibera approvata a stragrande maggioranza» dice il preside Marco Ferrari. «Adesso dalla sperimentazione siamo passati alla prassi». I ragazzi si sono adattati in fretta; dopo un paio di mesi, dice il preside, hanno iniziato a dimenticarsene. «All’intervallo, in cortile, chiacchierano tra loro invece di stare da soli chini a scrollare. Ci siamo presi la responsabilità di fare delle scelte per il loro bene.Il cellulare è un potente distrattore.Per noi docenti la sfida è offrire una proposta più attrattiva». (Iodonna)