Ugolini | L’esercito per pulire subito i fiumi

(Di domenica 6 ottobre 2024) Modigliana (Forlì-Cesena), 6 ottobre 2024 – Da Modigliana, davanti a “una catasta di legna impressionante” – quel che resta della piena nel letto del Marzeno –, la candidata del centrodestra, Elena, evoca l’impiego delperdopo l’alluvione-ter e torna ad attaccare la Regione, chiamando in causa direttamente la presidente facente funzioni, Irene Priolo. “Queste cataste di legna devono essere rimosse dae affluenti, idevono tornare a scorrere – incalza –. Questa è una responsabilità di Priolo e della Regione. Se non è in grado di farlo, chiami. Non possiamo perdere un giorno, sta arrivando l’inverno e non possiamo tornare sott’acqua”. “Occorre, immediatamente”, scandisce. Poi la chiosa: “Chi governa da oltre cinquant’anni distoglie l’attenzione da ciò che bisogna fare nell’immediato. (Ilrestodelcarlino.it)