Sinner e Anna Kalinskaya, nessun matrimonio in vista: la fidanzata smentisce facendo ironia (Di domenica 6 ottobre 2024) Anna Kalinskaya ha smentito le indiscrezioni relative al matrimonio imminente con Jannik Sinner. La tennista russa ha sfruttato l'arma dell'ironia sui social. (Di domenica 6 ottobre 2024)ha smentito le indiscrezioni relative alimminente con Jannik. La tennista russa ha sfruttato l'arma dell'sui social. (Fanpage)

Fanpage - Sinner e Anna Kalinskaya nessun matrimonio in vista | la fidanzata smentisce facendo ironia

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya: nessun matrimonio all’orizzonte - Niente proposta di matrimonio a New York, dunque, né piani per una cerimonia in vista. Le voci si sono rivelate prive di fondamento, e i due atleti non hanno commentato ulteriormente sulla questione. Le recenti voci su un imminente matrimonio tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya non hanno alcun ... (Thesocialpost)

«Jannik Sinner e Anna Kalinskaya si sposano»: la proposta di Jannik - Secondo il settimanale Di Più lo sportivo avrebbe chiesto alla fidanzata di sposarlo. Una proposta che potrebbe concretizzarsi già quest’anno per la coppia. Sinner avrebbe chiesto a Anna di sposarlo alla festa afro organizzata al Chelsea Market di New York Sinner e Anna si sposeranno? Così si ... (361magazine)

“Jannik Sinner e Anna Kalinskaya si sposano”, l’incredibile indiscrezione che conferma tutto - Sinner è sotto indagine per la positività a due controlli antidoping avvenuti lo scorso marzo, e la decisione finale dell’agenzia è attesa nei prossimi mesi. . Leggi anche: Sinner-doping, arriva il comunicato del Tas. A quanto pare, la risposta di Kalinskaya non si è fatta attendere: “Ti direi che ... (Thesocialpost)

Sinner e Anna Kalinskaya, nessun matrimonio in vista: la fidanzata smentisce facendo ironia - Anna Kalinskaya ha smentito le indiscrezioni relative al matrimonio imminente con Jannik Sinner. La tennista russa ha sfruttato l’arma dell’ironia sui social.(fanpage)

Jannik Sinner parla del calendario: “Sarebbe ideale che la Coppa Davis non ci fosse dopo le ATP Finals” - Con un po' di fatica. Jannik Sinner l'ha spuntata nel terzo turno del Masters1000 di Shanghai contro l'argentino Tomas Martin Etcheverry. L'altoatesino ...(oasport)

Jannik Sinner: anche Anna Kalinskaya si mette a ridere - Doppia smentita nel giro di pochi minuti: dopo Jannik Sinner in conferenza stampa, anche Anna Kalinskaya ha tenuto a smentire le voci di un matrimonio in arrivo con il tennista azzurro. Nel corso ...(sportal)