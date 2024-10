Serbia ct Stojkovic | Vlahovic non convocato? Ha problemi familiari decisione condivisa

(Di domenica 6 ottobre 2024) “Sono contento di vederfelice perché è tornato a segnare. E’ un’ottima notizia per lui, per la Juventus e per la mia. È unaconcordata con lui quella di non convocarlo. A settembre aveva chiesto di poter essere esentato dalla nazionale perché avevae poi dieci giorni fa, quando ci siamo sentiti, mi ha detto che non li aveva ancora risolti e la sosta era l’unico momento nel quale poteva dedicargli tempo”. Lo ha detto Dragan, ct della, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha anche parlato dell’esclusione dai convocati per le sfide di ottobre di Nations League di Dusan, protagonista assoluto negli ultimi giorni con la Juventus: “Abbiamo valutato insieme che la scelta migliore fosse quella di non convocarlo nemmeno stavolta. (Sportface)