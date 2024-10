Puliamo il mondo partecipazione boom all’iniziativa ’eco’

(Di domenica 6 ottobre 2024) Pettorine gialle, guanti e sacchi per la manifestazioneil, promossa da Legambiente e alla quale il Comune ha aderito programmando la pulizia di tratti del Serra e del Vezza. Una folta rappresentanza di studenti dell’istituto Marconi con docenti, cittadini, le associazioni Legambiente, Mosca Club Apuano, Fare Verde, Le Briccole Special hanno partecipato alla mattinata dedicata alla cura dell’ambiente, con il prezioso contributo di Ersu e del Consorzio 1 Toscana Nord. "Una iniziativa che vede l’adesione di quanti hanno a cuore il fiume e il territorio – ha sottolineato l’assessore all’ambiente Michele Silicani – si va così a raccogliere tutto quello che non dovrebbe trovarsi in un greto di un corso d’acqua". (Lanazione)