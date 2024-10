Pallanuoto, Euro Cup 2024-2025: urna severa con l’Ortigia, ottime possibilità per Brescia e Pro Recco (Di domenica 6 ottobre 2024) Si è svolto il sorteggio della fase a gironi dell’Euro Cup maschile 2024-2025 di Pallanuoto: le 16 squadre qualificate sono state suddivise in 4 raggruppamenti da 4, al termine dei quali le prime due andranno agli ottavi, turno in cui entreranno in gioco le otto formazioni eliminate in Champions League. Nella seconda competizione Europea sono 3 le squadre italiane ancora in corsa, ovvero Brescia, Ortigia e Pro Recco: lombardi e siciliani hanno chiuso al primo posto le qualificazioni, mentre i liguri si sono classificati secondi. Nella fase a gironi, dunque, Brescia ed Ortigia sono state inserite in un raggruppamento con un’altra prima e due seconde, mentre la Pro Recco è stata sorteggiata con un’altra seconda e due prime classificate. Le sei giornate sono in programma sempre di giovedì: 10, 17 e 31 ottobre, 14 e 21 novembre, 5 dicembre. (Di domenica 6 ottobre 2024) Si è svolto il sorteggio della fase a gironi dell’Cup maschiledi: le 16 squadre qualificate sono state suddivise in 4 raggruppamenti da 4, al termine dei quali le prime due andranno agli ottavi, turno in cui entreranno in gioco le otto formazioni eliminate in Champions League. Nella seconda competizionepea sono 3 le squadre italiane ancora in corsa, ovvero, Ortigia e Pro: lombardi e siciliani hanno chiuso al primo posto le qualificazioni, mentre i liguri si sono classificati secondi. Nella fase a gironi, dunque,ed Ortigia sono state inserite in un raggruppamento con un’altra prima e due seconde, mentre la Proè stata sorteggiata con un’altra seconda e due prime classificate. Le sei giornate sono in programma sempre di giovedì: 10, 17 e 31 ottobre, 14 e 21 novembre, 5 dicembre. (Oasport)

Formazioni ufficiali Juventus-Cagliari, Serie A 2024/2025 - Le Formazioni ufficiali di Juventus-Cagliari, partita valida per la settima giornata della Serie A 2024/2025. Sopperire alla pesante assenza di Bremer non sarà facile, ma i bianconeri devono farlo se vogliono raggiungere i propri obiettivi in questa stagione. . Ecco le scelte dei due allenatori, ... (Sportface)

Nizza-Psg oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Ligue 1 2024/2025 - In Italia questo servizio non è attivo e il campionato francese è ancora al buio. Alle 20:45 di oggi, domenica 6 ottobre, il Psg farà visita al Nizza in occasione del posticipo della settima giornata di Ligue 1. DATA: Domenica 6 ottobre orario: 20:45 TV e streaming: non prevista The post ... (Sportface)

Monza-Roma come vederla oggi in tv? Canale, orario e diretta streaming Serie A 2024/2025 - The post Monza-Roma come vederla oggi in tv? Canale, orario e diretta streaming Serie A 2024/2025 appeared first on SportFace. . I canali di Sky Sport sono visibili anche in streaming su Sky Go e sulla piattaforma Now. Tutto pronto per Monza-Roma, partita valida per la settima giornata della ... (Sportface)