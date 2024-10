Multa ad una ragazza senza biglietto in provincia di Latina; alla fermata arrivano i parenti che pestano il controllore e lo manda all’ospedale (Di domenica 6 ottobre 2024) Un episodio di violenza inaudita si è verificato sulla linea Formia-Gaeta della Cotral venerdì pomeriggio, quando un controllore è stato aggredito e gravemente ferito dopo aver comminato una Multa a una giovane passeggera priva di biglietto. L’intera vicenda è ora sotto la lente dei carabinieri, che stanno indagando per fare piena luce sugli eventi. La Dinamica dell’Aggressione L’incidente ha avuto inizio quando il verificatore è salito su un bus interurbano in una fermata successiva a quella del porto di Formia, iniziando a controllare i biglietti dei passeggeri. Una giovane, che era senza titolo di viaggio, è stata sanzionata senza protestare e ha effettuato alcune telefonate dopo aver ricevuto la Multa. Arrivati alla fermata all’ingresso di Gaeta, la ragazza è scesa dal mezzo, dove l’aspettavano il padre e il fratello. (Di domenica 6 ottobre 2024) Un episodio di violenza inaudita si è verificato sulla linea Formia-Gaeta della Cotral venerdì pomeriggio, quando unè stato aggredito e gravemente ferito dopo aver comminato unaa una giovane passeggera priva di. L’intera vicenda è ora sotto la lente dei carabinieri, che stanno indagando per fare piena luce sugli eventi. La Dinamica dell’Aggressione L’incidente ha avuto inizio quando il verificatore è salito su un bus interurbano in unasuccessiva a quella del porto di Formia, iniziando a controllare i biglietti dei passeggeri. Una giovane, che eratitolo di viaggio, è stata sanzionataprotestare e ha effettuato alcune telefonate dopo aver ricevuto la. Arrivatiall’ingresso di Gaeta, laè scesa dal mezzo, dove l’aspettavano il padre e il fratello. (Dayitalianews)

