La lotta ai fracassoni | Senza i cartelli residenti disarmati

(Di domenica 6 ottobre 2024) Per realizzare un cartello ci vogliono dieci giorni. Ma il Comune di Crema ce ne mette oltre 40. Lo sconsolato messaggio arriva dagli abitanti della piazzetta di via D’Andrea, ancora una volta alle prese con idelle notti e dei fine settimana. "Non c’è rimedio – conferma una residente – e non sappiamo più cosa fare, siamo estremamente delusi dal comportamento del sindaco Fabio Bergamaschi. Il primo cittadino ci ha telefonato il 27 agosto annunciando che avrebbe emesso un’ordinanza di divieto di stazionamento nella zona non appena icon il divieto fossero stati pronti. Ma oggi inon ci sono ancora. Sapete quanto ci vuole a realizzarli? Non più di dieci giorni. Perché li abbiamo fatti fare anche noi". (Ilgiorno)