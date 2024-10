La Juventus frena contro il Cagliari: solo 1-1 allo Stadium, espulso Conceicao e palo di Obert al '95 (Di domenica 6 ottobre 2024) La Juve rallenta il passo, senza Bremer perde l?inviolabilità difensiva e si accontenta di un pareggio 1-1 contro il Cagliari, al terzo risultato utile consecutivo. I bianconeri regalano (Di domenica 6 ottobre 2024) La Juve rallenta il passo, senza Bremer perde l?inviolabilità difensiva e si accontenta di un pareggio 1-1il, al terzo risultato utile consecutivo. I bianconeri regalano (Ilmessaggero)

Ilmessaggero - La Juventus frena contro il Cagliari | solo 1-1 allo Stadium espulso Conceicao e palo di Obert al ' 95

A pranzo con la Signora. Juve-Cagliari alle 12,30. Motta va in contropiede - Formazioni. Sicuramente pensa di più all’avversario di oggi e all’infortunio di Bremer, Motta: "Loro vengono da una vittoria e hanno giocato recentemente molto bene. Devo però vederlo negli allenamenti. Ora e tv: 12. Qualcuno ipotizza l’arretramento di Locatelli in difesa: "Perché no, sarei ... (Sport.quotidiano)

A Cagliari nuova manifestazione contro l'”invasione” delle rinnovabili. Nonostante il decreto della Regione sulle aree idonee - L'articolo A Cagliari nuova manifestazione contro l'”invasione” delle rinnovabili. Il risultato? “La Regione Sardegna si sta apprestando a tradurre in legge, anche con effetto retroattivo per gli impianti con procedura autorizzativa in corso, le diffuse preoccupazioni determinate anche dalla ... (Ilfattoquotidiano)

Pavoletti ci sarà contro la Juventus? COME STA il capitano del Cagliari: le ULTIME - Pavoletti ci sarà contro la Juventus? COME STA il capitano del Cagliari: le ULTIME in vista del match di Serie A contro i bianconeri Il Cagliari ha finalmente trovato la prima vittoria stagionale, battendo il Parma per 3-2 nella sesta giornata di Serie A. Tuttavia, restano […]. Ora, però, la ... (Calcionews24)