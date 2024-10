Juventus-Cagliari, le pagelle di CM: Douglas Luiz dà ragione a Thiago Motta, Kalulu da 7. Marin glaciale (Di domenica 6 ottobre 2024) Juventus DI GREGORIO 6 - Sul rigore intuisce, ma non è Superman. Peccato: l`imbattibilità in campionato era ancora a un passo. SAVONA 6 - S (Di domenica 6 ottobre 2024)DI GREGORIO 6 - Sul rigore intuisce, ma non è Superman. Peccato: l`imbattibilità in campionato era ancora a un passo. SAVONA 6 - S (Calciomercato)

Juventus-Cagliari, Vlahovic che rimpianti: dalla palla del 2-0 al pareggio - . The post Juventus-Cagliari, Vlahovic che rimpianti: dalla palla del 2-0 al pareggio appeared first on SportFace. All’88’ è arrivato il pareggio. Ma la conclusione del serbo a porta vuota è imprecisa. Dopo una conclusione di Douglas Luiz e la respinta corta di Scuffet, Vlahovic ha sul suo piede ... (Sportface)

Highlights e gol Juventus-Cagliari 1-1: Serie A 2024/2025 (VIDEO) - Il video con gli Highlights e i gol di Juventus-Cagliari 1-1, match valido per la settima giornata di Serie A 2024/2025. com/qbhTbrrqr1 — Football Report (@FootballReprt) October 6, 2024 The post Highlights e gol Juventus-Cagliari 1-1: Serie A 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. ... (Sportface)

MOVIOLA – Juventus-Cagliari, Conceicao espulso: secondo giallo per simulazione corretto? - The post MOVIOLA – Juventus-Cagliari, Conceicao espulso: secondo giallo per simulazione corretto? appeared first on SportFace. Tante polemiche comunque per questo episodio. Va detto che non ci sono gli estremi per il rigore e per questo motivo il Var non può intervenire per revocare il cartellino ... (Sportface)