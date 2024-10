Juventus beffata nel finale: regalo di Douglas Luiz, il Cagliari pareggia su rigore (Di domenica 6 ottobre 2024) È finita in parità, 1-1, la sfida tra Juventus e Cagliari del settimo turno di Serie A. Alla Juve non è riuscita l'ottava vittoria di fila all'Allianz Stadium di Torino contro gli isolani, nonché la terza consecutiva in stagione tra campionato e coppa. Per il Cagliari, invece, continua il momento positivo dopo i successi in Coppa Italia con la Cremonese e in campionato contro il Parma. Dopo un primo quarto d'ora in pressione dei padroni di casa, la gara si è sbloccata al 15esimo quando Dusan Vlahovic ha trasformato un rigore assegnato dall'arbitro Marinelli dopo consulto al Var per un fallo di mano di Luperto su colpo di testa di Gatti. Cinque minuti più tardi è stato Conceicao a provarci con un tiro teso dalla distanza ma Scuffet di riflesso ha respinto. (Di domenica 6 ottobre 2024) È finita in parità, 1-1, la sfida tradel settimo turno di Serie A. Alla Juve non è riuscita l'ottava vittoria di fila all'Allianz Stadium di Torino contro gli isolani, nonché la terza consecutiva in stagione tra campionato e coppa. Per il, invece, continua il momento positivo dopo i successi in Coppa Italia con la Cremonese e in campionato contro il Parma. Dopo un primo quarto d'ora in pressione dei padroni di casa, la gara si è sbloccata al 15esimo quando Dusan Vlahovic ha trasformato unassegnato dall'arbitro Marinelli dopo consulto al Var per un fallo di mano di Luperto su colpo di testa di Gatti. Cinque minuti più tardi è stato Conceicao a provarci con un tiro teso dalla distanza ma Scuffet di riflesso ha respinto. (Liberoquotidiano)

Liberoquotidiano - Juventus beffata nel finale | regalo di Douglas Luiz il Cagliari pareggia su rigore

La Juventus interrompe l’imbattibilità della sua porta, pareggiando contro il Cagliari per 1-1 - Nella partita tra Juventus e Cagliari, i bianconeri dopo essersi portati in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Dusan Vlahovic, hanno subito un pareggio per 1-1 da parte del Cagliari, con un rigore segnato da Razvan Marin. Nonostante il goal, Vlahovic ha vanificato diverse altre occasioni ... (Terzotemponapoli)

Juventus-Cagliari, pari di rigore: la sciocchezza di Douglas Luiz costa l’imbattibilità a Di Gregorio | CLASSIFICA - La Juventus non va oltre l’1-1 contro il Cagliari nel lunch match che apre la domenica della 7ª Giornata di Serie A. Pesa l’errore di Douglas Luiz (intervento ingenuo e scomposto in area) che regala il secondo rigore in una settimana agli avversari dei bianconeri dopo quanto accaduto contro il ... (Calcioweb.eu)

Juventus-Cagliari 1-1, Marin risponde a Vlahovic e ferma la Signora - Scuffett che al 26' deve superarsi sul mancino da posizione invitantissima di Koopmeiners. Anche Fagioli prende il legno direttamente da corner, poco prima del triplice fischio. Marin dagli 11 metri non sbaglia e riporta il risultato in parità. Thiago Motta non è contento della sua squadra e allora ... (Sport.quotidiano)