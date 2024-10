Il mio viaggio a New York, alla scoperta della Grande Mela più inedita e straordinaria (Di domenica 6 ottobre 2024) Piero Armenti torna su Mediaset Infinity con Il Mio viaggio a New York TV Show disponibile live streaming e on demand. Il popolare urban explorer e influencer, founder del tour operator Il mio viaggio a New York e di Travel morbido, realizzerà anche questa volta, il desiderio di una coppia di visitare per la prima volta la Grande Mela. In questa edizione saranno una mamma e una figlia, Claudia e Annachiara, a vivere il loro sogno più Grande: conoscere New York con Piero Armenti, del quale sono gravissime fan, soprattutto la mamma. L’urban explorer ha previsto per loro delle esperienze incredibili e non solo nella città che non dorme mai, perché « Il mio viaggio a New York tv show» non è solo New York! Il viaggio delle due turiste sarà dunque all’insegna del divertimento, della meraviglia, ma anche dei sentimenti più profondi. (Di domenica 6 ottobre 2024) Piero Armenti torna su Mediaset Infinity con Il Mioa NewTV Show disponibile live streaming e on demand. Il popolare urban explorer e influencer, founder del tour operator Il mioa Newe di Travel morbido, realizzerà anche questa volta, il desiderio di una coppia di visitare per la prima volta la. In questa edizione saranno una mamma e una figlia, Claudia e Annachiara, a vivere il loro sogno più: conoscere Newcon Piero Armenti, del quale sono gravissime fan, soprattutto la mamma. L’urban explorer ha previsto per loro delle esperienze incredibili e non solo nella città che non dorme mai, perché « Il mioa Newtv show» non è solo New! Ildelle due turiste sarà dunque all’insegna del divertimento,meraviglia, ma anche dei sentimenti più profondi. (Velvetmag)

Il mio viaggio a New York alla scoperta della Grande Mela più inedita e straordinaria

