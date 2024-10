I manager di domani si formano a Firenze col corso ‘Navigare il futuro’ (Di domenica 6 ottobre 2024) Firenze, 6 ottobre 2024 - Un corso di alta formazione finalizzato a creare nuove figure manageriali e che assegnerà un premio di 50mila euro agli studenti che avranno ideato il miglior progetto finalizzato a promuovere l’attivazione di nuove idee. È la proposta della prima edizione del progetto “Navigare il futuro”, organizzato dall’Università di Firenze e Fondazione Hillary Merkus Recordati, che sarà presentato con un talk mercoledì 9 ottobre in Aula Magna. Dopo il saluto della rettrice Alessandra Petrucci, interverranno Marco Pierini, prorettore al Trasferimento tecnologico, attività culturali e impatto sociale; Andy Bianchedi, imprenditore e principale sostenitore del progetto tramite la Fondazione Hillary Merkus Recordati; Roberta Lanfredini, responsabile scientifico del progetto; Alessandro Sordi, CEO e fondatore di Nana Bianca. (Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ottobre 2024 - Undi alta formazione finalizzato a creare nuove figureiali e che assegnerà un premio di 50mila euro agli studenti che avranno ideato il miglior progetto finalizzato a promuovere l’attivazione di nuove idee. È la proposta della prima edizione del progetto “Navigare il futuro”, organizzato dall’Università die Fondazione Hillary Merkus Recordati, che sarà presentato con un talk mercoledì 9 ottobre in Aula Magna. Dopo il saluto della rettrice Alessandra Petrucci, interverranno Marco Pierini, prorettore al Trasferimento tecnologico, attività culturali e impatto sociale; Andy Bianchedi, imprenditore e principale sostenitore del progetto tramite la Fondazione Hillary Merkus Recordati; Roberta Lanfredini, responsabile scientifico del progetto; Alessandro Sordi, CEO e fondatore di Nana Bianca. (Lanazione)

