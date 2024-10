Favola della domenica – La rosa (Di domenica 6 ottobre 2024) C’era una volta una rosa nascosta nel seme di una pianta posta in un vaso. Il vaso si trovava sul balcone di una ragazza di nome Giannina che amava molto i fiori, specialmente le rose. Era molto triste perché la sua pianta preferita non le dava un fiore da almeno un anno. ‘Che devo fare per convincerti a fiorire?’ le diceva quasi ogni giorno osservandola con affetto. Il seme della pianta taceva ma avvertiva il dispiacere della ragazza. ‘Sto molto bene rintanato nella terra’ pensava lui. ‘Senza pericoli di alluvioni o di insetti che mi disturbano. Allo stesso tempo, vorrei far felice Giannina vedremo, forse il prossimo mese la accontenterò’. Le piante di Giannina lo incoraggiavano: ‘Sei il seme della regina dei fiori, aspettiamo con ansia che ti decidi a uscire alla luce. Faremo festa tutti insieme’. Ma il seme era pigro e si faceva desiderare. (Di domenica 6 ottobre 2024) C’era una volta unanascosta nel seme di una pianta posta in un vaso. Il vaso si trovava sul balcone di una ragazza di nome Giannina che amava molto i fiori, specialmente le rose. Era molto triste perché la sua pianta preferita non le dava un fiore da almeno un anno. ‘Che devo fare per convincerti a fiorire?’ le diceva quasi ogni giorno osservandola con affetto. Il semepianta taceva ma avvertiva il dispiacereragazza. ‘Sto molto bene rintanato nella terra’ pensava lui. ‘Senza pericoli di alluvioni o di insetti che mi disturbano. Allo stesso tempo, vorrei far felice Giannina vedremo, forse il prossimo mese la accontenterò’. Le piante di Giannina lo incoraggiavano: ‘Sei il semeregina dei fiori, aspettiamo con ansia che ti decidi a uscire alla luce. Faremo festa tutti insieme’. Ma il seme era pigro e si faceva desiderare. (Romadailynews)

