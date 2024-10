Chi era Fabio De Martino, morto a 17 anni sotto gli occhi del papà: “Guidava con prudenza, viveva per le moto” (Di domenica 6 ottobre 2024) Levate. moto, moto e ancora moto. I social di Fabio De Martino sono un tributo alle due ruote e ai suoi grandi protagonisti: Valentino Rossi e Pecco Bagnaia su tutti, idoli di tanti giovani che sognano di emularne le gesta. “Fabio viveva per le moto, erano la sua grande passione”, raccontano emozionati Simone e Alessandro, amici del 17enne morto sabato pomeriggio (4 ottobre) in un tragico incidente a Levate. “Era stato il primo di noi a comprarne una, quando andavamo in giro seguivamo lui. Era molto prudente”. Fabio De Martino, 17 anni La Yamaha YZFR 125 blu che Guidava l’aveva acquistata un anno fa. Per il giorno del suo compleanno, il 22 luglio, si era regalato un giro in pista. Per imparare a padroneggiare il mezzo e prenderci la giusta confidenza. Ci sapeva fare, Fabio, con la moto. (Bergamonews) (Di domenica 6 ottobre 2024) Levate.e ancora. I social diDesono un tributo alle due ruote e ai suoi grandi protagonisti: Valentino Rossi e Pecco Bagnaia su tutti, idoli di tanti giovani che sognano di emularne le gesta. “per le, erano la sua grande passione”, raccontano emozionati Simone e Alessandro, amici del 17ennesabato pomeriggio (4 ottobre) in un tragico incidente a Levate. “Era stato il primo di noi a comprarne una, quando andavamo in giro seguivamo lui. Era molto prudente”.De, 17La Yamaha YZFR 125 blu chel’aveva acquistata un anno fa. Per il giorno del suo compleanno, il 22 luglio, si era regalato un giro in pista. Per imparare a padroneggiare il mezzo e prenderci la giusta confidenza. Ci sapeva fare,, con la

