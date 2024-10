Throne and Liberty | Come fare la Transmogrificazione

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di sabato 5 ottobre 2024) Inand, la personalizzazione del personaggio rappresenta uno degli aspetti più intriganti, grazie alla possibilità di modificare non solo l’aspetto fisico, ma anche l’equipaggiamento attraverso il sistema di. Questa funzione ti consente di cambiare l’estetica di armi e armature senza alterarne le statistiche, permettendoti di mantenere un look unico e personalizzato senza compromessi in termini di potenza o resistenza.and– Gamerbrain.netCos’è la? Laè una meccanica di gioco che ti permette di trasformare l’aspetto dell’equipaggiamento che indossi, utilizzando un modello estetico differente. In questo modo, puoi mantenere le statistiche dell’oggetto equipaggiato ma adattarlo esteticamente ai tuoi gusti personali.