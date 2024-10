Stipendio durante le ferie spetta l’importo pieno? I chiarimenti della Cassazione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il diritto alla retribuzione è alla base di qualsiasi rapporto di lavoro, rappresentando il corrispettivo per la prestazione svolta dal dipendente. Tuttavia, in materia possono talvolta sorgere alcuni dubbi sull’effettivo ammontare delle. Come è noto nei periodi di stacco dall’attività lavorativa, il contratto collettivo riconosce comunque il diritto alla retribuzione, ma in una recente controversia – giunta al vaglioCorte di– il datore di lavoro aveva contestato proprio lanza ‘integrale’somma mensile. Di seguito vedremo i principali aspetti dell‘ordinanza n. 25840 del 27 settembre scorso, con cui la Suprema Corte offre interessanti indicazioni alle parti di un contratto di lavoro e aiuta a capire come funziona l’erogazione del compenso.