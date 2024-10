Perché vedere Familia una storia tragica davvero

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 5 ottobre 2024) Due pezzi di carta segnano i momenti culminanti. La moglie e i due figli chiedono la cancellazione del marito e padre dallo stato di famiglia. Nella lettera a papà, il ragazzino scrive "non picchiare la mamma". È una, non il pupazzetto smarrito elevato a trauma da psicoanalisi (abbiamo rubato la frase a Sidney Lumet, la usava per sbeffeggiare certe trame: "Da piccolo gli hanno rubato il giocattolo, ora che è cresciuto fa il serial killer" – in "Fare un film", era nella bellissima collana il Castoro). La psicoanalisi non sanno cosa sia, la mamma supplisce crescendo i figli come una chioccia, per una decina d'anni vivono protetti dal genitore che sta in galera. Poi il padre Franco esce dalla prigione, cerca la famiglia, la considera cosa sua. È lavera di Luigi Celeste, raccontata nel libro "Non sarà sempre così".