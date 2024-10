Lazio-Empoli | Baroni vuole il poker i toscani per continuare a volare formazioni e orari

(Di sabato 5 ottobre 2024) Roma 5 ottobre 2024 - Ogni inizio di campionato la Serie A regala colpi di scena e protagonisti a sorpresa: lo stato di forma delle squadre nelle prime settimane di calcio non è quello di fine campionato e offre spesso risultati sorprendenti, in favore di squadre meno blasonate, ma a caccia fin da subito di pesanti punti salvezza. Dall'altra parte dello spettro ci sono però le big, i cui punti persi nelle prime giornate finiscono il più delle volte per rivelarsi fondamentali nei vari conti per le posizioni da alta classifica. In questo avvio di campionato l'è stato senza dubbio una delle dolci sorprese di questa prima parte di stagione e nella giornata di domani sarà ospite della, a caccia di altri risultati positivi in un avvio di campionato fin qui entusiasmante. Calcio d'inizio fissato per le 15 allo stadio Olimpico. (Sport.quotidiano)