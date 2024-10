Gherardo Guidi l’addio senza vip L’uomo che aveva sedotto la notte dimenticato dalle star

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024)riposerà per sempre nella sua Castelfranco. In quella «villetta», come diceva agli amici quando scherzava confidando che avrebbe voluto essere sepolto nella cappella di famiglia del cimitero del suo paese d’origine. Una confidenza quella del patron della Capannina che l’ex sindaco di Castelfranco, Gabriele Toti, ha reso nota a tutti dall’ambone della chiesa Collegiata al termine della messa esequiale quando ha salutato l’amico, ripercorrendone i tratti salienti della vita e sottolineando comeche «la» nonmai smesso di pensare alle sue radici. Amici di Forte dei Marmi e della Versilia, castelfranchesi, si sono uniti alla vedova, Carla, e alla figlia Cristina per l’ultimo saluto all’imprenditore che con classe e intuizioni lungimiranti ha fatto ballare generazioni. Nessun vip dello spettacolo presente al rito funebre.