Ecco il vademecum di anarchici e Black bloc per mettere a ferro e fuoco Roma

(Di sabato 5 ottobre 2024), attivisti dei centri sociali, antagonisti. Pronti ad invaderee a metterla ae a. Per «manifestare» il proprio odio verso il governo israeliano, la propria vicinanza ad Hamas e per dimostrare come le misure del governo siano del tutto inefficaci. E fasciste. Questo pomeriggio, nella capitale, sono attesi oltre mille «de noialtri», incattiviti dal nuovo decreto sicurezza che, secondo l'universo progressista «ucciderebbe il dissenso». E così, sui social, è nata la «Rete Liberi/e di lottare contro il Ddl 1680». Un insieme di uomini e donne convinti che il governo israeliano e quello italiano rappresentino il male assoluto. Per i nipotini di Carlo Marx gli stati islamici, dove il pluralismo è un concetto puramente teorico, dove i gay sono considerati dannati e dove la donna è vista come un essere inferiore all'uomo, sono l'apoteosi della democrazia.