Asili a Lido e Capezzano Approvato il progetto Lavori entro fine anno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Sempre più vicina la nascita di due nuovinido nel territorio camaiorese. È statoildefinitivo per la realizzazione di due edifici che sorgervicino alle materne ’Il Girasole’ ae ’Ferrarin’ a, e isono in gara di appalto. Le due opere sono state finanziate da un bando Pnrr vinto dal Comune da un milione e 450mila euro. Il bando aveva come oggetto il potenziamento dell’offerta educativa e dell’istruzione, con particolare riguardo alla prima infanzia, andando a finanziare le costruzioni ex-novo. Grazie al finanziamento, sarà realizzato un nuovo asilo nido a(ad oggi sprovvista), in adiacenza al plesso scolastico esistente, che potrà ospitare fino a 45 bambini. L’altro nido, invece, sorgerà a, dove è prevista l’attivazione di 15 nuovi posti.