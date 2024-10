Agatha All Along | Il nuovo episodio ha dato un indizio in più sull’identità di Teen

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 5 ottobre 2024) L’di questa settimana diAllha vistoe la congrega affrontare un bel po’ di cose. Non solo le streghe devono affrontare la morte di Sharon (Debra Jo Rupp) dopo il primo processo e l’arrivo di Rio Vidal (Aubrey Plaza) come strega verde sostitutiva, ma devono anche affrontare il secondo processo, un processo che lascia(Joe Locke) gravemente ferito. La ferita diporta a una sorta di vulnerabilità:(Kathryn Hahn) inizia a credere chesia il figlio perduto da tempo, ma l’idea viene rapidamente scartata, eliminando una possibilità per la sua vera identità. Nell’, mentresi riprende dalle ferite riportate durante il processo,e le altre streghe sono riunite intorno al fuoco e parlano delle loro storie.