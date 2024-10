Stagione al teatro dell’Aquila Nove spettacoli e tre repliche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Da domani sono in vendita i nuovi abbonamenti per ladeldi Fermo nata dalla rinnovata collaborazione tra il Comune di Fermo e l’Amat e realizzata con il contributo della Regione Marche e del MiC. La vendita degli abbonamenti per iin cartellone in tree altrettanti turni di abbonamento (da euro 105 a euro 260) si svolge presso la biglietteria deltutti i giorni fino al 20 ottobre. È possibile acquistare i nuovi abbonamenti anche online su vivaticket.com. Indiscusso maestro deleuropeo Antonio Latella firma la regia de La Locandiera dal 22 al 24 ottobre affidandone l’interpretazione ad attori di grande maestria quali Sonia Bergamasco, Marta Cortellazzo Wiel, Ludovico Fededegni.