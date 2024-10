Jaguar Wright | Ecco chi c’è dietro Diddy ha ucciso Whitney Houston

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Sono anni chepunta il dito contro molti nomi potenti dell’industria musicale (Jay Z, Beyoncé esu tutti), parla di rapimenti, finti incidenti, festini con abusi e sostanze, ma solo di recente è stata presa sul serio. La cantante mercoledì sera è stata ospite del famosissimo conduttore Piers Morgan e ha rivelato checi sarabbe un uomo ancora più potente, un noto produttore discografico: “Questo sistema va avanti da moltissimi anni, non è una cosa recente enon è il primo, così come Jay Z, prima di loro c’era altro. Sono persone molto pericolose.è stato selezionato per essere il mostro che è diventato, per mantenere quella cultura terribile, così che l’industria potesse nascondere ancora quei segreti.è stato scelto per questo “lavoro”. Da chi? Clive Davis è il suo grande maestro“.