Inondazioni in Bosnia persone scomparse e gravi danni

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Le abbondanti piogge delle ultime ore hanno causatoin-Erzegovina, dove si registrano alcuni dispersi e anche ingentimateriali. I media locali riferiscono di una situazione di emergenza, in particolare a Jablanica, località fra Sarajevo e Mostar, che è totalmente isolata, con l'interruzione di strade e linea ferroviaria. L'acqua alta impedisce agli abitanti di uscire dalle loro case, sono interrotte le linee telefoniche e sono state sospese le lezioni nelle scuole. Numerosi fiumi sono straripati, e si sono verificati frane e smottamenti con la paralisi dei trasporti. Situazioni difficili anche in altre località della-Erzegovina centrale, in particolare a Kiseljak e Kresevo.