Chi è il papà del bimbo che aspetto Grande Fratello Ilaria racconta tutto | Perché lo chiamerò così

(Di venerdì 4 ottobre 2024)Clemente ha recentementeto al settimanale Chi la sorprendente scoperta della sua gravidanza, avvenuta pochi mesi dopo aver conosciuto il suo attuale compagno. Durante l’intervista,ha condiviso i dettagli del momento in cui ha scoperto di aspettare un bambino e come ha vissuto questa notizia insieme al fidanzato, Daniele, un ragazzo di 27 anni, riservato e lontano dai riflettori. “Un bambino non era nei nostri piani, è stato quasi un miracolo”, hato, sottolineando come la gravidanza sia stata una sorpresa. “Daniele è molto uomo, e per questo me ne sono innamorata”, ha aggiunto. Nonostante la giovane età, ha descritto Daniele come un ragazzo maturo e riservato, che non ha profili social e conduce una vita semplice, lavorando in un’agenzia di contratti assicurativi a Roma.