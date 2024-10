Caso Artem Uss assolti dal Csm i giudici della Corte d’appello di Milano che decisero gli arresti domiciliari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La sezione disciplinare del Csm ha assolto i trediper cui il ministroGiustizia Carlo Nordio aveva avviato un’azione disciplinare in merito alla vicenda diUss, l’imprenditore russo figlio di un oligarca vicinissimo a Putin evaso dailo scorso anno e fuggito a Mosca. La sezione disciplinare ha quindi accolto la richiestaProcura generaleCassazione, che chiedeva l’assoluzione dei tre magistrati, per i quali Nordio aveva chiesto l’intervento del Csm a causaloro decisione di mettere l’imprenditore russo agli, da cui Uss è evaso mentre era in attesa dell’iterestradizione negli Usa.