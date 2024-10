Bianca Balti condivide la foto della cicatrice dopo l’operazione per rimuovere il tumore ovarico

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 4 ottobre 2024) In attesa di cominciare la chemioterapia, il prossimo 14 ottobre, la moha recentemente condiviso un carosello didi questi primi giorni autunnali, e in una delle immagini postate si vede anche lalasciata dall’intervento peril cancroche ha annunciato di avere a settembre. Tanti i commenti di persone che condividono o hanno condiviso la stessa malattia di, che hanno voluto lasciare il proprio pensiero sotto il post: “, ho avuto anch io il tuo stesso, brca1 come te, ho fatto la chemio, circa 2 anni fa. Sta andando tutto bene, sono libera da malattia. Il consiglio che ti do adesso: cura l’alimentazione! Prodotti genuini, alimentazione variegata ed equilibrata, non troppi carboidrati, non troppi zuccheri, no alcolici, no sigarette, tante camminate, riduci lo stress.