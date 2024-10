Amici | Deborah Lettieri è il nuovo ‘incubo’ degli allievi

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 4 ottobre 2024) I ballerini della ventiquattresima edizione distanno imparando a conoscerla, esattamente come i telespettatori. Come Davide Maggio anticipato,è infatti l’unica new entry tra gli insegnanti del talent show. Subentrata a Raimondo Todaro, la ballerina del Crazy Horse si sta contraddistinguendo per il suo carattere ‘forte e inflessibile’. Un vero e proprio osso duro da affrontare per i suoiha scelto di fare squadra con Gabriele Baio, Rebecca Ferreri e Teodora Olivia Martinez. “Fatemi chiamare una volta in più, piuttosto che una volta in meno“, ha affermato durante una chiacchierata con loro, mettendo subito le mani avanti perché “ci vorremo bene, ci scontreremo anche a momenti“. La cosa che vi chiedo, prima di tutto, è il lavoro in sala: per me è fondamentale.