Zero attrezzatura massimi risultati | il circuito a corpo libero che sta cambiando le regole del fitness

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Esercizi a, ma che siano divertenti? Si, perché l'attività fisica dovrebbe essere un piacere, non un dovere. Con questa premessa, vi presentiamo un allenamento innovativo ideato dal trainer Kyle Knapp, che promette di rendere ilnon solo efficace, ma anche divertente. Questo, completabile in appena 25 minuti (o 16-17 minuti se preferite due serie invece di tre), è l'ideale per chi cerca un modo rapido e intenso di tonificare i muscoli e accelerare il battito cardiaco per bruciare i grassi, il tutto senza uscire di casa. L'unico "attrezzo" necessario? Un tappetino yoga per rendere più confortevoli gli esercizi a terra. La bellezza di questo workout di esercizi asta nella sua versatilità: è adattabile a qualsiasi livello di preparazione fisica e introduce movimenti nuovi e stimolanti da inrare nella vostra routine.