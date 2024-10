Se i risultati continuassero a non arrivare la panchina sarebbe a rischio Smentita l’ipotesi Torrente Voci su Dossena Rimini decisiva?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Quando in una squadra di calcio le cose vanno male, il primo a essere messo in discussione è l’allenatore. Piaccia oppure no, è sempre stato così e sempre lo sarà. Nella sua breve carriera sulla, mister(nella foto) non è mai stato esonerato, ma è consapevole che se ia nonla sua posizione diventerebbe precaria. È senz’altro azzardato parlare di partitaper il suo futuro contro il, ma è evidente che un altro passo falsomolto pesante. In ogni caso, fonti autorevoli in casa Spal hanno smentito seccamente l’indiscrezione riportata da alcune testate che considerano una gara da dentro o fuori per il tecnico lodigiano quella di domani sera in Romagna.