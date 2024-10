Russia Putin e la guerra in Ucraina | soldi solo per altri 18 mesi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

Vladimiravrà risorse sufficienti per continuare lain, come l'ha fatta fino a ora,per12-18, mentre il comparto militare inha avviato una ristrutturazione strategica che durerà 8-10 anni che dovrà essere alimentata in modo significativo, anche se non necessariamente ai livelli del prossimo anno, quando sono previste spese per la difesa per oltre il sei per cento del prodotto interno lordo, con un ulteriore aumento quindi sul record segnato nel 2024, senza che i conti ne risentano. Nei giorni scorsi il governo ha presentato alla Duma la bozza del bilancio di previsione per il 2025 e per il 2025-2027.