Raffica di furti tramite il taglio della serranda a Roma | nei guai 3 ladri

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 – Dalle prime luci dell’alba, un altro importante risultato, sul fronte del contrasto dei reati predatori ed a tutelacittadinanza, è stato portato a termine grazie alla sinergia tra ProcuraRepubblica die Arma dei Carabinieri. I CarabinieriCompagnia diMontesacro hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal Tribunale di, su richiestalocale Procura, che dispone l’arresto per 2 uomini di 42 e 24 anni, albanesi, ai domiciliari e l’obbligo di dimora per una donna di 41 anni, italiana, perché gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione diin danno di esercizi commerciali con il cosiddetto metodo del “”.