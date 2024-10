Morto a 16 anni nell’incidente il babbo ricorda Leonardo | Solare tutti lo amavano | ecco chi era mio figlio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Empoli, 3 ottobre 2024 – Impossibile farlo arrabbiare. I’ bara, come lo chidi soprannome – diminutivo di baraonda, nome preso in prestito da una vecchia mail del– era un ragazzo talmente, dal sorriso contagioso, che senza di lui non era festa. “Era il trascinatore dei gruppi dove era considerato l’animatore e se non usciva lui stavanoa casa”. Giampiero Gozzi apre il suo cuore e racconta di, il suo unico, volato in cielo a soli 16per un destino dannatamente inspiegabile, un terribile incidente stradale avvenuto venerdì sera in via Marco Polo a Certaldo. Nel pieno della vita, pronto a scoprire il mondo, a rincorrere i suoi sogni, a vivere le prime storie d’amore (aveva una fidanzatina che aveva appena salutato prima di andare incontro alla tragica sorte).