Il commovente abbraccio di Kate Middleton con Liz Hatton malata di cancro

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La principessa del Galles, dopo aver annunciato di aver terminato la chemioterapia, è comparsa di nuovo in pubblico, in un incontro testimoniato anche da un bellissimo scatto pubblicato sull’account Instagram ufficiale dei principi., in quell’immagine, abbraccia la sedicenne Liz, aspirante fotografa che, proprio come lei, sta combattendo un. “Un vero piacere incontrare a Windsor Liz – si legge nella caption – una giovane e talentuosa fotografa la cui creatività e forza è stata di ispirazione per entrambi. Grazie per aver condiviso con noi le tue foto e la tua storia”.