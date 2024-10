Biliardo sportivo Bene le jesine e i team della Vallesina

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Nessuna squadra però è al comando delle rispettive classifiche. Da questa sera il via alla terza giornata di campionato. Il punto sul Passion Jesi JESI, 3 ottobre 204 – Proseguono i campionati regionali e provinciali di. Le classifiche già denotano i valori delle squadre ma tante gare sono combattute e si gioca punto a punto. PASSION JESI Venerdì 27 settembre si è giocata la 2° giornata del campionato regionale di boccette di serie A1 (PASSION 1), la 3° giornata del campionato provinciale di serie A (PASSION 2) e la 2° giornata del campionato provinciale di serie B (PASSION 3 e 4). Il PASSION 1 ha vinto 4 a 2 in casa contro Diamanti 2. Vincono Galiandro (100-37), Bellavita (100-79), Versari (100-99) e la coppia Buratti- Filonzi (80-58). Il PASSION 2 pareggia 3 a 3 in trasferta con il 14 Febbraio 2.