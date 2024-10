Bellucci trova Zverev al secondo turno a Shanghai Il tedesco è reduce da un malanno importante

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il qualificato azzurro Mattiaaffronterà ilAlexander, numero 2 del seeding, neldel torneo ATP Masters 1000 di: il tennista italiano ha già vinto tre incontri in Cina, considerando anche i due del tabellone cadetto, mentre il teutonico sarà all’esordio. Il tennista, inoltre, arriverà in Asia dopo aver saltato l’ATP 500 di Pechino a causa di una polmonite, diagnosticatagli dopo la Laver Cup, a cui aveva preso parte in casa, a Berlino, dovendo fermarsi per un breve periodo per le cure del caso e ritardando la partenza per la Cina. La sfida sarà in programma tra due giorni, dato che domani scenderà in campo la parte alta del tabellone, ad eccezione di Sinner ed Alcaraz, ai quali è stato concesso un giorno in più di riposo dopo aver disputato la finale di Pechino soltanto ieri.