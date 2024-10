Perché la tradizione vuole che le spose si vestano di bianco

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tra le immagini più associate ad un matrimonio, c’è senza alcun dubbio quella di una sposa divestita. Eppure non tutte le culture prevedono che le future mogli indossino un abito candido, ed anche in Occidente laè in realtà piuttosto recente. Se quindi avete iniziato la ricerca del vostro abito nuziale, potrebbe rivelarsi utile conoscere le origini dell’usanza. In questa guida vi spieghiamolevestono die quali alternative potete trovare al classico outfit matrimoniale. Da dove ha origine ladell’abitoda sposa In passato i matrimoni erano principalmente una questione familiare ed economica, e spesso venivano celebrati più per siglare delle alleanze politiche che delle unioni romantiche.